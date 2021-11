Uberin kautta voi nyt tilata kannabista Kanadassa – jatkossa myös kotiinkuljetukset mahdollisia

Kyytipalveluna tunnettu Uber on valtaamassa uutta markkina-aluetta Kanadassa. Asiakas voi nyt Ontarion provinssissa tilata yhtiön sovelluksen kautta kannabista ja hakea tilauksensa tuotteeseen erikoistuneesta myymälästä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Uber on viime vuosina kasvattanut ruokalähettipalveluitaan. Nyt tämän palvelun yhteyteen on lisätty mahdollisuus tilata vaikkapa palan painikkeeksi tuotteita myös paikalliselta, kannabista viihdekäyttöön myyvältä Tokyo Smoke -yritykseltä.

Ontario on Kanadan väkiluvultaan suurin provinssi, jossa sijaitsevat muun muassa kaupungit Toronto ja Ottawa.

Osassa Kanadaa ja Yhdysvaltoja on voinut jo ennestään tilata alkoholia kotiovelle Uberin ruokalähetin toimittamana. Myös kannabiksen kotitoimitukset ovat yhtiön tulevaisuudensuunnitelmissa.

Yhdysvalloissa kannabiksen viihdekäyttö on laillistettu monissa osavaltioissa, mutta liittovaltion tasolla se on edelleen laitonta. Kanadassa kannabiksen käyttö on sen sijaan ollut vuodesta 2018 asti laillista koko maassa.