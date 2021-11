Kirjeenvaihtajalta: Ruotsi on tasa-arvon mallimaa, mutta ruotsalaislapset saivat ensimmäisestä naispääministeristä esikuvan vasta nyt

Huokaus kuuluu siksi, että ruotsalaiset ovat nyt päässeet naapureidensa kanssa samalle viivalle. Kaikissa muissa Pohjoismaissa on jo ollut nainen pääministerinä.

Tätä vertailua on Ruotsissa harrastettu usein, varsinkin sen jälkeen kun Sanna Marin nousi Suomessa virkaan.

Ruotsin pääministerivalinnasta on kysytty myös Marinilta. Hän vastasi Ruotsin radiolle (siirryt toiseen palveluun) , ettei hänestä ole mitään merkitystä, onko pääministeri mies vai nainen. Marin sanoi toivovansa, että keskustelusta päästäisiin jo eroon.

Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat perinteisesti tehneet ensimmäisen ulkomaanmatkansa toistensa luo. Marinin on syytä varautua siihen, että ruotsalaislehdet hehkuttavat hänen ja Anderssonin tapaamista sanoin ja kuvin.

Nooshi Dadgostar on johtanut vasemmistopuoluetta vuoden. Hän suostui päästämään Anderssonin pääministeriksi vasta, kun sai läpi vaatimuksensa muun muassa pienempien eläkkeiden korotuksista.

Magdalena Anderssonia ei valittu sukupuolensa vaan pätevyytensä takia. Sillä on kuitenkin merkitystä, että molempien sukupuolten edustaja on johtanut maata.

Nyt myös ruotsalaiset tytöt ja pojat saavat konkreettisen mallin siitä, että kaikilla on mahdollisuus edetä politiikan huipulle.

Ruotsi on sukupuolten tasa-arvon kärkimaa (siirryt toiseen palveluun) Euroopan unionissa, eikä ruotsalaista yhteiskuntaa voi syyttää siitä, että maa saa vasta nyt ensimmäisen naispääministerin.

Naisia on ollut ennenkin tyrkyllä tehtävään, mutta politiikassa on usein kyse siitä, onko kannatusta, nostetta ja ajoitus kohdallaan.

1980-luvusta lähtien pääministerinä on ollut joko sosiaalidemokraattien tai maltillisen kokoomuksen edustaja.

Hänen johtamallaan sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen vähemmistöhallituksella on kaksi tukipuoluetta: keskustapuolue ja vasemmistopuolue.

Sosiaalidemokraatit ovat hallinneet Ruotsia kohta kaksi vaalikautta. Pitkäaikaistyöttömyys on sinä aikana kasvanut, eikä asiaan ole näkyvissä nopeaa muutosta.

Rikollisuuden torjunnasta on tullut tärkein kysymys äänestäjille. Siinä aiheessa perinteisesti vahvimmilla on maltillinen kokoomus. Sen puheenjohtaja on Ulf Kristersson.