Tornionjoen kalatalousalueesta kuplii kiista: ely pullauttaisi koskiosuutensa myyneet osakaskunnat ulos, osakaskuntien mielestä edustusoikeus on ja pysyy

Valtaosa Tornionjoen koskista myytiin vesivoimayhtiöille vuosikymmeniä sitten, mutta jokea ei koskaan valjastettu. Koskitilojen myyjät ovat kauppakirjoissa pidättäneet kalastusoikeuden ja myyjätahojen osakas- tai jakokunnille on tilitetty osuus kalastuslupatuloista vuosien varrella.

– Se perustuu siihen, että kauppakirjoilla on myyty vesivoima ja kalastusoikeus on jätetty myymättä yksiselitteisesti ja se on yhä edelleen kylien oikeutta, sanoo kokouksessa mm. Piippolan osakaskuntaa edustanut Kalervo Aska.