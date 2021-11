Kahden päiväkodin työntekijän epäillään kohdelleen lapsia kaltoin – Helsingin varhaiskasvatusjohtaja: "Suhtaudumme äärimmäisellä vakavuudella"

Kahdesta erillisestä tapauksesta on tehty rikosilmoitukset poliisille. Lisäksi huoltajille on lähetetty yhteinen tiedote päiväkodin johtajalta ja heille on järjestetty tai järjestetään yhteinen tilaisuus.

Lasten epäasialliseen kohteluun on ehdoton nollatoleranssi, sanoo Helsingin vs. varhaiskasvatusjohtaja. Kuva: Risto Koskinen / Yle