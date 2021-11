Joko kallis energian hinta haittaa talouskasvua? OP:n ennuste: Inflaatioriskit ylöspäin, korkonäkymät muuttuneet

OP:n senioriekonomisti Tomi Kortela arvioi silti, että vielä on pitkä matka siihen, että kaikkien hyödykeryhmien hinnat nousisivat laajasti, ja raha alkaisi menettää arvoaan.

– Hintojen nousu koskee vain pientä osaa hyödykkeistä, mutta bensapumpulla ja kotien remontoinneissa se näkyy, ja hetkittäin on näkynyt myös asuntomarkkinoilla, Kortela totesi OP:n tiedotustilaisuudessa.

Inflaatio kohdistuu epäreilusti

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan hintojen nousun odotetaan maltillistuvan, koska nousun taustalla on poikkeuksellisia tekijöitä.

– Tavallisen suomalaisen kannalta inflaatiotilanne on hieman epäreilu, sillä inflaation kiihtyminen johtuu tietyistä hyödykkeistä. Keskimääräinen hintojen nousu ei aina osu sen kulutuskorin kohdalle, mitä ihmisillä on, vaan osaa hintojen nousu on voinut kolahtaa paljon enemmän kuin toisiin, Heiskanen toteaa.