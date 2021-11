Asiantuntijat antavat vinkit koronaturvalliseen joulunviettoon: Ei karaokea ennen sukulointia

Jouluaattoon on kuukausi aikaa. Monessa perheessä mietitään, millaisella kokoonpanolla perhejuhlaa voi viettää vallitsevassa koronatilanteessa.

Sekä koronavirustartuntojen että sairaalahoidossa olevien määrä on kasvussa Suomessa. Tilanne on synkkä myös muualla Euroopassa. Tartuntojen määrä kasvaa erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Koronarajoituksia onkin kiristetty useassa maassa viime viikkoina.

Toisaalta yli 12-vuotiaiden rokotekattavuudessa on ylitetty 80 prosentin raja, jota pidettiin aiemmin merkittävänä muun muassa rajoitusten purkamisessa. Voiko siis luottaa rokotteen antamaan suojaan ja viettää joulua yhdessä koko suvun kanssa?

Miten käy koulujen joulujuhlien?

Rämetin mukaan ensisijainen valmistautumistapa joulunviettoon on rokotteiden ottaminen – on kyseessä sitten influenssarokote tai ensimmäinen, toinen saati kolmas koronarokote.

– Muistetaan, että kaikki alle 12-vuotiaat on vielä rokottamattomia. Kuten Olli Vapalahti hyvin totesi (siirryt toiseen palveluun) , virukselle on vielä tarjolla valitettavan paljon kuivaa puuta.

– Lasten pitää pystyä elämään niin normaalia elämää kuin suinkin mahdollista. Voi kuitenkin miettiä, mikä on mielekkäin tapa toimia, kun tiedämme, että esimerkiksi yhteislaulu voi levittää enemmän viruksia, Rämet sanoo.

Pandemia on loppusuoralla, mutta kiirettä pitää

Aivelo arvioi Ykkösaamun haastattelussa, että koronapandemia on kohta loppusuoralla.

– Rokotekattavuus on niin suuri, että alamme koputella sitä vaihetta, jolloin pandemia loppuu. Pandemia kestää yleensä 2–4 vuotta. Tässä on kaksi vuotta oltu, Aivelo sanoo.

– Epidemia on todennäköisesti voimissaan joulun aikana. Terveydenhuollon puolella näyttää kiireiseltä aika vääjäämättä. Enkä puhu pelkästään koronasta. Uudellamaalla RS-virusepidemia on lähtenyt liikkeelle ja influenssakausi on alkamassa, Rämet sanoo.