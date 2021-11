KD:n vaihtoehtobudjetti: 500 miljoonan euron lisäpotti terveydenhoidon tilanteen parantamiseksi

Vaihtoehtobudjetissaan KD:n eduskuntaryhmä toteaa, että omaishoidontuen saajien joukosta merkittävä määrä on eläkeläisiä, mikä vaikuttaa tuensaajien keskimääräiseen marginaaliveroprosenttiin.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on huolissaan siitä, että suomalaisten syntyvyys on ollut pitkään ennätysalhaista. Koronakriisin tuoma epävarmuus antaa KD:n mielestävielä isomman syyn nostaa lapset ja perheet politiikan keskiöön.

– Yksi syy alhaiselle syntyvyydelle on perheiden taloudelliset huolet. Lapsilisä on keskeinen lisätuki lapsiperheille, mutta sen reaaliarvo on laskenut viime vuosikymmeninä merkittävästi, siksi tarvitaan selkeä tasokorotus, kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa arvioidaan.