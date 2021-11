Valkohäntäpeurojen kanta jatkaa kasvuaan, vaikka metsästystä on lisätty rajusti: "Käyttäkää luvat viimeiseen asti", neuvoo MTK metsästäjiä

Erityisesti Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla on paljon valkohäntäpeuroja. Koko maassa kanta on noin 125 000 eläintä. Määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen 20 vuoden aikana.

Valkohäntäpeurojen kanta jatkaa kasvuaan, vaikka metsästystä on lisätty rajusti