Tatu, 10, ja Vilho, 8, kauppaavat netissä rehellisesti aitoja kiinalaisia piuhoja: "Minä ainakin haluan rahaa ja ostaa mitä haluan!"

Muutama sata alaikäistä yrittäjää

Suomessa on muutama sata alaikäistä yrittäjää, Suomen Yrittäjät arvioi. Noin 200 heistä on elinkeinonharjoittajia. Se on ainoa yritysmuoto, jossa alaikäinen voi toimia itsenäisesti. Lisäksi alaikäisillä on jonkin verran muita yritysmuotoja.