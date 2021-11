Kaupunki korjaa puoli kilometriä pitkän jätevesiviemärin sukittamalla – säästää 200 000 euroa ja 3 viikkoa työaikaa

Auton perästä lähtee valkoinen putki avonaiseen viemärikaivoon. Lappeenrannan keskustan tuntumassa Ratakakadulla on alkamassa viemäriputken sukitus.

Lappeenrannan energiaverkot uusii sukittamalla vuonna 1963 rakennetun, yli puoli metriä halkaisijaltaan olevan betoniputken. Putkessa on havaittu useampia pituushalkeamia ja reikiä.

Saneerattava viemäriputki on pituudeltaan noin 500 metriä. Sukitussukka asennetaan noin 50 metrin pätkissä.

Maan alla kulkevien viemäriputkien sukitus ei ole aivan uusi juttu Suomessa. Kylliäisen mukaan menetelmää on käytetty 1980-luvulta alkaen.

Tässä tapauksessa sukka on halkaisijaltaan 525 milliä. Raikonen kuvailee sitä kohtuullisen kookkaaksi.

Asennuksen jälkeen on odotettava kymmenen tuntia, minkä jälkeen putki on käyttövalmis. Uuden putken pitäisi kestää käytössä vuosikymmeniä.

Etuina nopeus ja hinta

Lappeenrannan energiaverkkojen verkostopäällikön Ami Kylliäisen mukaan sukittamisen isoin etu onkin hinta. Toinen on ajansäästö. Ratakadun viemäriputken sukittamisessa menee noin kahdeksan vuorokautta.

Perinteinen kunnostus yleisempää

Vuosittain yhtiö uusii noin kahdeksan kilometrin verran putkistoa. Siitä noin kaksi kilometriä on viime vuosina hoitunut sukittamalla.

– Sukitus voidaan tehdä ainoastaan sellaisiin kohteisiin, joissa on vain viemäriputki uusittavana. Jos on vesijohtokin uusittavana, niin silloin maa on järkevämpää kaivaa auki, Kylliäinen sanoo.