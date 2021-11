Kiina haluaa nyt myös netin fanisivustot kuriin – teinihehkutuksen tilalle tarkasti valvottua nuorisokulttuuria

Kiinan viranomaisilla on viime aikoina riittänyt kiirettä uusien säännösten käyttöönotossa. Viimeisin on tiistaina julkaistu (siirryt toiseen palveluun) Kiinan internethallinnon ukaasi, joka rajoittaa voimakkaasti julkkisten fanisivustoja ja mainontaa.

Sivustoilla on ollut ylilyöntejä (siirryt toiseen palveluun) . Esimerkiksi kesällä fanisivusto pyrki organisoimaan kampanjaa raiskauksesta pidätetyn laulajan, Kris Wun vapauttamiseksi.

Sivustojen perustajien pitää hyväksyttää sivusto tähtien edustajilla, esimerkiksi elokuvatähtien studioilla. Kiina määrää ne vastaamaan fanisivustojen sisällöistä. Tähtien omia sivustoja (siirryt toiseen palveluun) saa olla vain yksi kutakin somealustaa kohden, ja someyhtiöiden on vastattava niiden sisällöstä.

Tavoitteena "terve" internet

Myös Kiinan hallinnon tukema esiintyvien taiteilijoiden yhdistys julkaisi tiistaina 88 nimen mustan listan (siirryt toiseen palveluun) . Listalla olevat eivät saa esiintyä internetstriimeissä. Myös raiskauksesta syytetyn Kris Wun nimi on listalla.

Taustalla on laajempi yhteiskunnan kurikampanja. Sanomalehti Financial Timesin haastattelema (siirryt toiseen palveluun) asiantuntija katsoo, että Kiinan hallitukselle internetin ja sosiaalisen median valvonta on olennaisen tärkeää.