HUS otti käyttöön Suomessa kehitetyn potilasturvallisuutta parantavan luunleikkausmenetelmän

Ensimmäiset leikkaukset tehty

Turvallisesta ja tarkasta terästä on hyötyä neurokirurgisten vammojen tai kasvainten leikkauksissa. Kun potilaan pehmytkudosta ei vaurioidu leikkauksessa, on toipuminen yleensä nopeampaa.

EU-alueella myyntiin ja käyttöön hyväksyttyä laitetta varten on perustettu vuonna 2017 startup yritys, joka on kerännyt rahaa kehittämistyöhön 4,7 miljoonaa euroa.. HUSissa on tarkoitus ottaa laite laajempaan käyttöön ensi vuonna.

Merkittävä laite

– Kyllä se on merkittävä. Meillä on tähän saakka ollut käytössämme kahdentyyppisiä porankärkiä. Toinen on ruusuporankärki, josta englannissa puhutaan cutting drill -terästä. On myös niin sanottu timanttikärki, joka on hyvin hienojakoista metalliseosta. Se on ruusuporaa turvallisempi, mutta poraaminen kestää kauemmin.