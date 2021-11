Facebookin suosittu Klikinsäästäjä-sivusto lopettaa – etsii nyt uusia otsikkopoliiseja: "Omat paukut on annettu"

Facebookissa tunnetuksi tulleen Klikinsäästäjä-sivuston ylläpitäjät lopettavat sivuston ylläpitämisen. Klikinsäästäjä aloitti toimintansa vuonna 2015, minkä jälkeen se on kerännyt yli 200 000 seuraajaa.

Sivuston tarkoituksena on ollut nostaa esiin sellaisia uutisotsikoita, jotka eivät kerro jutun ydintä, vaan houkuttelevat lukijan vain avaamaan jutun. Tällaisissa lukija on yleensä joutunut pettymään jutun sisältöön.

– En muista tarkkaan, miten otsikko kuului, mutta se liittyi johonkin Li Anderssonin lausuntoon ja siihen, mitä mieltä hän oli jostain asiasta. Otsikosta ei saanut mitään selkoa, että mitä mieltä Li on, Lauri Skön muistelee.

Suosio yllätti

– Meille on ollut tosi tärkeää, ettemme pelkästään pilkkaa, huutele sivusta ja tee huumoria, vaan tuomme myös ratkaisuja pöytään.

Pitkän pohdinnan tulos

Vuosien varrella Klikinsäästäjällä on ollut useitakin ylläpitäjiä, mutta nyt jäljellä on enää kaksi: Lauri Skön ja Markus Hav. He ovat päättäneet lopettaa sivuston ylläpitämisen pitkän pohdinnan jälkeen.