Jäteastiasta löytyi menehtynyt mies Helsingin Tapaninvainiossa – poliisi tutkii epäiltyä murhaa

Helsingin Tapaninvainiolta on löytynyt menehtynyt noin 40-vuotias mies, poliisi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun) . Poliisi tutkii tutkii henkirikosta, jonka epäillään tapahtuneen perjantaina tai lauantaina 19.–20. marraskuuta.

Hätäkeskukseen tuli lauantaiaamuna ilmoitus, jonka mukaan paritalon ulkona olevasta jäteastiasta oli löytynyt verinen matto. Poliisit löysivät roskiksesta menehtyneen henkilön. Keski-ikäisen uhrin henkilöllisyys on tunnistettu.

– Tapausta tutkitaan esitutkinnan tässä vaiheessa murhana. Tekotapa on ollut raaka ja julma. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että teko on saatettu suunnitella etukäteen, sanoo rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista.