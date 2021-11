Kynnys puuttua lähisuhdeväkivaltaan on mielenterveyspalveluissa yhä liian korkea, sanoo asiantuntija – jopa perhesurmalla vihjailu saatetaan ohittaa

THL:n yksikönpäällikkö Helena Ewalds sanoo, että sosiaali- ja terveysalan palveluissa lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamiselle on edelleen liian korkea kynnys.

Vaikka kyse on vanhasta tutkimuksesta, tilanne ei Ewaldsin mukaan ole edelleenkään täysin parantunut.

Terveydenhuollossa työskentelevällä on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvasta uhkasta. Ilmoittaminen (siirryt toiseen palveluun) edellyttää, että henkilö on saanut tietoja, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua vakavan väkivallan, kuten esimerkiksi perhe- tai lapsensurman kohteeksi.