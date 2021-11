Julia Thurénin kolumni: Anna anteeksi puu, josta bongorumpu tehtiin, anna anteeksi bongorummun tekijä

Helpotuksen hyrskäys on suuri, kun saan vietyä kirjoja divariin tai vanhaa elektroniikkaa sorttiasemalle.

Ne muutamat kerrat, kun olen jaksanut vuokrata kirpputoripöydän ja saanut peräti rahaa siitä, että joku muu ottaa vanhat moskani, ovat olleet yhtä juhlaa. (Joskaan kaikki kama ei koskaan mene, vaikka ilmaiseksi antaisi.) Kaappien, hyllyjen ja komeroiden tyhjentäminen tuntuu ihanalta. Hetken elämä on raikasta ja vapaata.

Tähän tunteeseen konmarituksen ja kaikenlaiset tavaroista luopumisen haasteiden suosio perustuu. Vallalla on sellainen harhaluulo, että tavaroita pitää rakastaa, ja jos ei rakasta, niin so long, farewell, aufwiedersehn, goodnight vaan sille roinalle. Meille lupaillaan, että jos tavaraähky helpottaa, niin myös ahdas mielentila, jossa tarpeettomat huolet ja pohdinnat vievät tilaa selkeydeltä ja luovuudelta.

Tavaralla ei yksinkertaisesti ole enää suurta rahallista arvoa meille. “Jokaisen yksittäisen esineen arvoa vähentää tieto siitä, että se on korvattavissa. Niukkuutta on vain varallisuudessa, jolla tavaraa saa, ei itse tavaroista. Historiallisesti tämä on täysin uusi tilanne, varsinkin massamuodissa”, kirjoittaa sosiologi Turo-Kimmo Lehtonen. Aikanaan neuvostotaloutta määritti se, että hyödykkeistä oli usein pula, vaikka hintojensa puolesta ne periaatteessa olisivat olleet suurten joukkojen saatavissa. Ei enää, länsimaissa tavarasta ei tavallisesti ole pulaa. Tämä saattaa tosin muuttua. Tänä vuonna merirahti takkuilee, tulevaisuudessa harvinaiset raaka-aineet saattavat ehtyä luonnosta.