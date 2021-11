Nasa lähettää avaruuteen aluksen, joka törmäytetään tarkoituksellisesti asteroidiin – testissä ihmisen kyky vastata avaruuden uhkiin

10 kertaa hävittäjälentokonetta nopeampi "nuoli"

DART-aluksen kohde on Didymos-pikkuplaneetan kuu Dimorphos, joka on halkaisijaltaan noin 160 metriä. Nasa muistuttaa, ettei kaksoisasteroidi ole uhka maapallolle, vaan kyseessä on pelkkä testi siitä, miten voimme vaikuttaa taivaankappaleiden liikeratoihin.