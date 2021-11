Tokaluokkalainen viettää iltapäivän yksin kotona, sillä kaupungin syrjäkylällä ei ole iltapäiväkerhoa – äiti: ”On tyydytty siihen, ettei täällä ole mitään”

llta on pimennyt Ylämaan kylässä Lappeenrannassa. Olohuoneesta kuuluu lasten ääntä: perheen kolme nuorinta lasta ovat yhtä aikaa kotona.

Aiemmin päivällä kotona on ollut hiljaisempaa: perheen tokaluokkalainen viettää koulun jälkeen iltapäiviä yksin.

– Jos hän esimerkiksi pääsee kello 12 koulusta ja mie pääsen kotiin puoli neljä, hän on siihen asti kotona puhelimen varassa, kertoo Ulla Käppi .

Käpin mukaan ratkaisu yksinäisiin iltapäiviin olisi iltapäiväkerho. Sellaista Ylämaalla ei kuitenkaan ole, sillä Lappeenrannan kaupunki perustaa ryhmän vain, jos ilmoittautuneita on vähintään 12.

– Eka- ja tokaluokkalaisia on tällä hetkellä yhteensä 14. Realistisesti voisi ajatella, että ryhmäkoko olisi neljä tai viisi, maksimissaan kuusi, Ulla Käppi pohtii kylän tilannetta.

– On perheitä, joilla olisi tarve iltapäivätoiminnalle. Mutta kun sitä ei ole vuosiin järjestetty, on tyydytty siihen, ettei täällä ole mitään, Käppi sanoo.

Kuusi kylää ilman kerhoa

Lappeenrannassa on tällä hetkellä yhteensä 21 iltapäivätoiminnan ryhmää, kun mukaan lasketaan sekä kaupungin koulujen että Steinerkoulun ja Itä-Suomen koulun ryhmät. Kaupungin koulujen 1. ja 2. luokkien oppilaista vajaa puolet osallistuu iltapäivätoimintaan.

Kuudelle koululle iltapäiväkerhoa ei ole perustettu, sillä kerhoihin on ollut vain yksittäisiä tai ei lainkaan hakijoita. Koulut ovat pieniä kyläkouluja.

Lappeenrannan nuorisotoimenjohtajan Kimmo Hölkin tiedon mukaan iltapäiväryhmän perustamiselle on ollut jo pitkään 12 osallistujan raja. Jos ryhmiä perustettaisiin lisää, se vaatisi myös lisää rahaa ohjaajien palkkoihin.

– Ainakaan tulevan vuoden budjettiin ei ollut mahdollista löytää lisää resurssia. Valitettavasti tilanne on tämä. Toki jos on painetta ja tarvetta muuttaa linjauksia, teemme selvitykset ja viime kädessä on näistä linjataan poliittisessa päätöksenteossa, Hölkki sanoo.