Puolaan paennut Valko-Venäjän oppositioaktivisti: Lukašenkan uhkailu ulottuu myös ulkomaille

Yli 4 000 Valko-Venäjän kansalaista on hakenut Puolasta turvapaikkaa elokuusta 2020 tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä. He ovat suurin yksittäinen kansallisuus turvapaikanhakijoista Puolassa.

Näkyvimpien opposition edustajien uhkana on Valko-Venäjän tiedustelun seuranta. Aleś Zarembiuk johtaa Belarus House -säätiötä, joka toimii Valko-Venäjältä paenneiden tukiverkostona Puolan pääkaupungissa Varsovassa.

Säätiö on kokenut verkkohäirintää, ja sen henkilökuntaa on varjostettu.

– Valko-Venäjällä hallinnon arvostelijat ovat paenneet maan alle. Häirintä on rajua ja monimuotoista fyysisestä pahoinpitelystä henkilökohtaisten tietojen julkaisemiseen verkossa, kertoo Zarembiuk Ylen puhelinhaastattelussa.

Kuva: EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT

– Monet ovat lähteneet [Valko-Venäjältä], koska heitä on sakkojen ja vankeuden uhalla painostettu lähettämään lapsensa sisäoppilaitoksiin. Kyseessä on valtioterrorismi kansalaisia kohtaan.

Oppositio maan alla

Ne jotka ovat jääneet maahan, toimivat jopa henkensä kaupalla. Lukašenkan hallintoon kriittisesti suhtautuvat tiedotusvälineet, järjestöt ja organisaatiot on tukahdutettu.

Tunnetuin tapaus on Tokion olympialaisiin osallistuneen Krystina Timanovskayan tapaus. 23-vuotias pikajuoksija haki turvapaikkaa (siirryt toiseen palveluun) Tokion Puolan lähetystöstä olympialaisten aikaan.

Valko-Venäjän Puolan rajalla aiheuttama kriisi on lisännyt Zarembiukin mukaan maan opposition painostusta.

Valko-Venäjän kansalaiset suuri vähemmistö

Valkovenäläisten määrä on noussut Puolassa parissa vuodessa noin 100 000:sta noin 150 000:een.

He ovat venäläisten jälkeen maan toiseksi suurin ulkomaalaisryhmä. Puola on suhtautunut heidän maahantulo- ja turvapaikkahakemuksiinsa myönteisesti, ja niiden käsittely on ollut mutkatonta.