Peruutettiinko tapahtuma ja sait vain osan lipun hinnasta takaisin? – Kuluttajariitalautakunta: myyjän on palautettava koko raha

Peruuntuneen esityksen lipunhinta on korvattava kokonaan asiakkaille, kuluttajariitalautakunta linjaa.

– Jos tapahtuman järjestäjä ei täytä omaa velvollisuuttaan, kuluttajalla on oikeus saada palvelusta koko hinta takaisin ilman mitään vähennyksiä, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg .

Hän korostaa, että palautettavassa hinnassa on kyse kuluttajalle kuuluvasta rahasta.

Koronapandemian aikana on peruutettu lukuisia tapahtumia, joihin on ostettu lippuja ennakkoon. Lippuja välittäneet ovat perineet käsittelykuluja lippumaksujen palauttamisen yhteydessä, ja tämä on aiheuttanut kiistoja.