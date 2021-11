Heikki Valkama: Sikailu työpaikoilla ei ole enää ok, mutta työpaikkojen #metoo ei ole vielä ohi

Jotkut ihmettelivät, vieläkö tällaista on, toiset totesivat, että hyvä että viimein puhutaan. Esimerkiksi pelastualan kokenut johtaja totesi, että ilmiö ei tullut yllätyksenä (siirryt toiseen palveluun) .

Syksyn mittaan on uutisoitu myös siitä (siirryt toiseen palveluun) , että enää esimerkiksi yliopistojen fuksiaisissa ei pakoteta ihmisiä alasti juomaan viinaa kuten ennen tai työnnetä naisten kurkkuun banaaneja. Ainakaan yleensä. Nuorempia toki ihmetyttää koko ajatus siitä , että opiskelijayhteisöön liittyäkseen on pitänyt juoda viinaa ja riisuutua.

Kaikki on pilalla, sanovat toiset.

Paljon on tapahtunut sen jälkeen kun #metoo levisi maailmanlaajuiseksi someilmiöksi vuonna 2017.

#Metoo-liikehdintä on avannut eri alojen seksuaalista häirintää ja sikailua. Kyse ei ole ollut vain seksuaalisesta häirinnästä, vaan esiin on tullut paljon sellaista törkeää käyttäytymistä, jota monella työpaikalla on pidetty normaalina.