Asiantuntija: Venäjän välitön hyökkäys Ukrainaan ei ole näköpiirissä, mutta tilanne on silti "vakavasti huolestuttava"

Venäjä on koonnut Ukrainan rajansa tuntumaan suuren sotavoiman, mutta joukko ei ole toistaiseksi valmis aloittamaan sotilaallista operaatiota, Lavikainen arvioi.

– Keväällä [Venäjän] joukkojen liikuttelu näytti olevan jopa näytösluontoista. Se oli täysin avointa. Nyt tunnelma on erilainen. Joukkoja tuodaan pikkuhiljaa ja usein yöllä, Lavikainen kertoo.

Hän on kiinnittänyt myös huomiota siihen, että Ukrainan armeija vaikuttaa nyt ottavan Venäjän joukkojen siirrot vakavissaan.

– Tilanne on vakavasti huolestuttava, ja sitä on seurattava tarkasti seuraavat viikot, Lavikainen toteaa.

Ensi vuoden alku?

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö, prikaatikenraali Kyrylo Budanov kertoi sunnuntaina The Military Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun) , että heidän arvionsa mukaan Venäjä valmistautuu hyökkäykseen ensi vuoden alussa. Budanovin mukaan myös Yhdysvalloissa arvio on samansuuntainen.

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut kartan, jossa on oletettu Venäjän hyökkäyssuunniltelma.

Kartan mukaan Venäjän maavoimilla olisi hyökkäyksessä mukana noin 40 pataljoonan taisteluosastoa (BTG), mikä on huomattavasti suurempi sotavoima kuin vuosien 2014–15 operaatioissa, joissa Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja Ukrainan itäosan yhdessä sitä tukevien Venäjä-mielisten separatistien kanssa.

Mihin Venäjä pyrkii nyt?

Venäjälle olennaisinta on aina ollut, ettei Nato tai Yhdysvaltain asevoimat pääsisi sen rajan tuntumaan. Lavikainen päättelee, että Venäjällä on ehkä tultu siihen tulokseen, että Venäjän ja Ukrainan välillä solmittu Minskin tulitaukosopimus on umpikujassa, ja että Venäjän etujen turvaaminen vaatii kovempia otteita.