Ruoan hinta nousee Suomessa selvästi hitaammin kuin Euroopassa – Katso tästä missä tuotteissa on pidetty tiukin hintakuri

Suomalaiset ovat saaneet nauttia tänä vuonna niukemmista ruoan hinnankorotuksista kuin muut eurooppalaiset. Helmi- ja kesäkuussa ruoan hinta on jopa laskenut.

Eri tuoteryhmissä on suuria eroja.

Ruokaöljyissä ja -rasvoissa kehitys on suomalaiskuluttajien eduksi. Niissä hinta nousi täällä vain vajaa puolitoista prosenttia, kun EU:ssa ne kallistuivat peräti runsaan yhdeksän prosenttia.

Tänäkin vuonna kauppa on tehnyt toimitussopimuksia ennenkuin sadosta on ollut tietoa. Viljasato Suomessa oli poikkeuksellisen kehno ja se enteilee ainakin paineita hintojen nostamiseen.

Ensimmäinen koronavuosi on heijastunut moniin elintarvikeryhmiin. Esimerkiksi hedelmien hintojen kallistumiseen on vaikuttanut työvoimapula sadonkorjuuaikoina. Myös koronan sotkemat kuljetusketjut ja konttipula ovat vaikuttaneet laajasti eri tuoteryhmiin. Juomissa viinin ja oluen hinnan nousuun vaikuttaa omalta osaltaan vuoden alussa voimaan tullut valmisteveron korotus.

Järvenpään Citymarketin myymäläpäällikkö Teemu Lähde on saanut näppituntumaa tulevasta.

– Meille on jo tullut hinnankorotusilmoituksia ensi vuodelle. Ne ovat ihan merkittäviä ja koskevat useaa tuoteryhmää. Taustalla on varsinkin polttoaineen ja pakkausmateriaalien kustannusten tuntuva nouseminen.

Suomalaisten käytettävissä olevista tuloista kuluu ruokaan entistä pienempi osa, noin kaksitoista prosenttia. Suomessa ruoan hinta on noin viidenneksen korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin, sanoo Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

Ensi vuonna alkaakin tapahtua. PTT ennusti syyskuun lopussa, että ruoka kallistuu 1,8 prosenttia eli enemmän kuin vuosiin. Vain vuonna 2018 ruoka kallistui yli kaksi prosenttia, mutta sitä edelsi kaksi halventuvien hintojen vuotta. Syyskuun jälkeen kustannusten nousu on jatkunut ja PTT:n ennuste päivitetäänkin taas keväällä.

Nousu hidastui, mutta Suomessa ruoan hinta on selvästi yli EU-keskiarvon

Suomalaisen ruoan hintamuutokset ovat hitaampia kuin muualla, mutta yleisessä hintatasossa on edelleen selvä ero.

Viime vuonna ruoka ja alkoholittomat juomat olivat Suomessa 19 prosenttia kalliimpia kuin EU-maissa keskimäärin. Ero on hiukan kaventunut. Vielä muutamia vuosia sitten suomalaisessa kaupassa ruoan ja juomat hinnat olivat lähes neljänneksen yli EU:n keskiarvon.

Arviotaan harvinaisen kovasta hintahyppäyksestä PTT perustelee sillä, että elintarvikeketjussa pitkät, esimerkiksi neljän kuukauden pituiset sopimukset hidastavat hintojen muutoksia kaupan hyllyssä. Tänä vuonna elintarvikeketjuun on kertynyt korotuspaineita, joita yritetään purkaa seuraavissa sopimusneuvotteluissa.

Kalan ja muiden merenelävien hinnat laskivat tuntuvasti viime vuona. Tänä vuonna kehitys on mennyt vauhdilla toiseen suuntaan.

Suomessa kauppa on kuitenkin Euroopankin mitassa poikkeuksellisen keskittynyttä. K- ja S-ryhmien markkinaosuus on yhteensä yli 80 ja Lidlin vajaa kymmenen prosenttia. Kauppaketjut ovat vahvoja neuvottelukumppaneita ja neuvottelupöydässä ässänä hihassa on mahdollisuus kasvattaa tuontia, jos suomalainen teollisuus ja tuottajat alkavat käydä liian kalliiksi.