Taikurin vetämä ryhmä pääsi valtion pitkäaikaisen tuen pariin – paperityöt lisääntyvät, mutta elämä helpottuu

Se on historiallinen muutos, sillä valtionosuusjärjestelmällä (VOS) on rahoitettu 30 viime vuoden aikana pääasiassa Suomen laajaa teatteri- ja orkesteriverkostoa.

Circo Aereo on Suomen ensimmäinen nykysirkusryhmä, joka on aurannut tietä muille nykysirkuslaisille 1990-luvun puolivälistä lähtien. WHS on puolestaan hieman nuorempi poppoo, joka on tehnyt Circo Aereon rinnalla tärkeää työtä kotimaisen nykysirkuksen aseman vahvistamiseksi.