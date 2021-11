Pohjois-Pohjanmaalla koronan ilmaantuvuusluku nousi maan korkeimmaksi – rokotuskattavuutta ei ole onnistuttu nostamaan

Koko maan vertailussa Pohjois-Pohjanmaan viimeisten 14 vuorokaudenaikainen koronan ilmaantuvuusluku on nyt 417, kun esimerkiksi Uudellamaalla luku on 305.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkärin Terhi Nevalan mukaan tilannetta selittää ainakin osittain Pohjois-Pohjanmaan ikärakenne. Maakunnassa on paljon nuoria ikäluokkia. Pohjois-Pohjanmaalla korona jyllää erityisesti alle 40-vuotiaiden joukossa, jossa myös rokotuskattavuus on vanhempia ikäluokkia heikompi.