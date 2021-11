Pohjalaisilta turkistarhoilta levisi taas salakuvia maailmalle

Brittiläisen Mirror -lehden artikkeli (siirryt toiseen palveluun) koskee kolmea pohjalaista kettutarhaa. Kuvat ketuista on otettu tarhaajien tietämättä.

Lokakuussa otetuissa kuvissa on muun muassa silmä- ja jalkaoireista kärsiviä tuotantoeläimiä.

Lehden yhteistyökumppanina Suomessa on ollut Oikeutta eläimille -järjestö. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltasanomat (siirryt toiseen palveluun) .

Fifurin eli Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liiton viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen kertoo, että käynnistä saatiin ilmoitus viikko sitten. Sen jälkeen Fifurin eläinlääkäri on käynyt tiloilla tarkastamassa eläimet ja olosuhteet.

– Yleisesti ottaen kyseisten tilojen eläimet on hoidettu hyvin, Nissinen sanoo.

Nissisen mukaan kuvat yksittäisistä eläimistä antavat täysin väärän kuvan kokonaisuudesta. Juuri nyt tarhoilla eletään vaihetta, jolloin eläinten määrä on suurimmillaan.

– Näillä tarhoilla on viitisen tuhatta tuotantoeläintä, ja nyt on kuvattu joitakin yksittäisiä eläimiä, joilla saattaa olla joitakin sairauden oireita näkyvissä. Ne kuvat eivät kerro mitään eläintenpidon kokonaisuudesta.

Nissinen on harmissaan, että laillisen elinkeinon kimppuun hyökätään toistuvasti.

– Se on hyvin turhauttavaa.

Ilmoitettu eteenpäin

Siksi kuvaukset tehtiin tarhoilla, joiden olosuhteista on tietoa jo ennestään.

– Yhdelläkin näistä nyt kohteena olleista tiloista on käyty kuvaamassa seitsemän kertaa vuoden 2017 jälkeen ja edelleen siellä on jättimäiseksi kasvatettuja naaleja, joilla on silmätulehduksia ja vääntyneitä jalkoja.