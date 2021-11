Savukoskelta katosi ainoakin käteisautomaatti: rahan nostamiseksi on ajettava 80 kilometrin reissu, ja sama voi olla edessä muuallakin

Nyt lähin automaatti löytyy noin 40 kilometrin päästä Pelkosenniemeltä, missä on Nokas CMS:n Nosto-automaatti. Lähimmälle Otto-automaatille päästäkseen pitääkin sitten ajaa Sodankylään, mikä tietää jopa 100 kilometrin matkaa suuntaansa.

Savukoski tuskin jää viimeiseksi paikkakunnaksi, josta käteisautomaatti häviää tai jossa automaatin ylläpitäjä vaihtuu. On todennäköistä, että Otto-automaatteja katoaa seinistä ja tuulikaapeista jatkossakin nimenomaan haja-asutusalueilla.

Käteisautomaattien kokonaismäärä vähenee, vaikka Nosto-automaatteja on tullut tänä vuonna lisää 36 kappaletta.

– Käteiselle rahalle on tarvetta, sillä tämä on luontaistuotepitäjä ja lisäksi kunnassa on paljon ikäihmisiä, hän kertoo.