Tutkimus: Sisäilman kannalta rakennukset kannattaa korjata ajoissa, sillä muuten laskusta tulee kaksinkertainen

Mikon isä ei osaa sanoa, paljonko kustannuksia hoito on tähän mennessä aiheuttanut. Poikaa on tutkittu useaan otteeseen. Oireet helpottivat oppilaiden palattua vanhaan, remontoituun kouluun. Astma kuitenkin jäi.

Sepänkadun koulussa on tehty erilaisia sisäilmamittauksia, myös joitain korjauksia ja rakennusta on käytetty väistötilana. Nyt se on käyttökiellossa.