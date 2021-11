60 vuotta sitten Siperiassa ratkaistiin kriisi, minkä ansiosta Kekkonen pysyi vallassa – selvitimme, mitä Novosibirskissä muistetaan noottikriisistä

Kuten puheessani eilen Kremlissä lausuin, neuvottelumme Novosibirskissä on eräs kaikkein tärkeimpiä tapaamisia Suomen ja Neuvostoliiton johtomiesten välillä. Pääministeri Hrushtsev osoitti nyt - niin kuin usein aikaisemminkin - suurta ymmärtämystä Suomen asemaa, sen näkökantoja ja toivomuksia kohtaan. Pääministeri Hrushtsev on Neuvostoliiton johtava valtiomies ja tietenkin katsoo kaikessa toiminnassaan ensi sijassa oman maansa etua, mutta hän on samalla suuri Suomen ystävä, niin kuin myös moni hänen hallitustovereistaan, ja me saamme aina osaksemme hänen ymmärtämyksensä. Se pitäisi kiitollisuutta tuntien muistaa Suomessa. Olen havainnut, kuinka kernaasti täällä yhdytään lännen kritiikkiin pääministeri Hrushtsevia vastaan, mutta pitkäaikainen kokemukseni vakuuttaa minulle, että sillä ei palvella Suomen asiaa.