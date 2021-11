Herätys: Koronarokotteiden annosväli vaihtelee maittain, Kiina siivoaa fanisivustoja, erityislapsen vanhempaa ei aina ymmärretä työelämässä

Miksi koronarokotteita annetaan erilaisilla annosväleillä?

Koronapandemian aikana rokotteita on eri maissa päädytty antamaan erilaisilla annosväleillä. Annosvälillä on merkitystä erityisesti tartuntojen ehkäisemisen ja leviämisen näkökulmasta. Suomessa suositus on 12 viikkoa ensimmäisen ja toisen annoksen välillä. Asiantuntijoiden mielestä jälkikäteen tarkasteltuna tämä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.