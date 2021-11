Minna Koivikko kertoo, mikä on tyypillisin asia, jota meriarkeologilta kysytään – "Yleensä se on se, että kuinka syvällä olet käynyt"

– Yleensä se on se, että kuinka syvällä sä olet käynyt, Koivikko sanoo naureskellen.

Koivikko väitteli tohtoriksi Suomenlinnan hylyistä vuonna 2017 ja alueen hylkyjen tutkiminen jatkuu edelleen tutkimusprojektissa, jonka nimi on Veteen vajonneet (siirryt toiseen palveluun) .

Miksi on tärkeää tutkia myös vedenalaista kulttuuriperintöä?

– Siellä on yksi pala menneisyyttä. Historiaahan tutkitaan siksi, että meillä olisi luottamusta myös tulevaisuuteen siitä, että ihmislaji on pärjännyt ennenkin. Eli jos haluamme ehjempää kuvaa historiastamme, näillä hylyillä on oma tarinansa ja oma paikkansa siinä isossa kuvassa.