Voisiko kansainväliset sopimukset unohtaa hybridioperaation uhatessa? "Siinä häviävät eniten Suomen kaltaiset pienet maat"

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemen mukaan kysymykseen on kaksi vastausta: oikeudellinen ja poliittinen.

– Oikeudellinen vastaus lähtee tietysti siitä, että sopimukset on tehty noudatettaviksi. Ei niitä voi rikkoa. Sitten on poliittinen tapa ajatella kysymystä ja silloin tietysti täytyy sanoa, että tottakai valtio voi rikkoa sopimusta. Se on poliittinen ratkaisu, Koskenniemi sanoi A-studiossa.