Teknologiajätti Apple haastoi oikeuteen vaikutusvaltaisen israelilaisen hakkeriryhmän – "He ovat moraalittomia palkkasotureita"

Applen mukaan NSO Groupin Pegasus-nimistä vakoiluohjelmaa on käytetty hyökkäyksissä Applen asiakkaita vastaan eri puolilla maailmaa.

– Valtion sponsoroimat toimijat, kuten NSO Group käyttävät miljoonia dollareita edistyksellisen valvontateknologian luomiseen ilman, että he ovat vastuussa siitä kenellekään, Applen varatoimitusjohtaja Craig Federighi sanoi.

Applen haaste on yksi monista NSO Groupin kohtaamista haasteista. Se on lisäksi joutunut Yhdysvaltain kauppaministeriön mustalle listalle. Myös sosiaalisen median jätti Facebook eli uudelta nimeltään Meta on haastanut yrityksen oikeuteen.