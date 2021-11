Itä-Euroopan sotilaallinen konflikti ei ole todennäköinen, arvioi sotilasasiantuntija: "Venäjä on jo saavuttanut yhden tavoitteensa"

Sotilaallisen konfliktin vaarasta on puhuttu viime viikkoina Puolan rajan siirtolaistilanteen ja Bosnia-Hertsegovinassa kärjistyneen sisäisen kriisin yhteydessä. Tilanne on jännittynyt myös Ukrainan rajalla, minne Venäjä on keskittänyt joukkojaan.

– Se on totta, että kaikki tapahtumat ajaa tietyllä tavalla Venäjän etua ja mahdollisesti parantaa heidän asemaansa. Venäjä on jo saavuttanut yhden tavoitteensa: Me olemme täällä keskustelemassa. Euroopan unioni ja Yhdysvallat puuttuvat asiaan. Heidän agendansa on pinnalla, Kajanmaa sanoo.