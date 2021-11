Suurin osa rehtoreista on jo uupumuksen partaalla – koulujen johtajien työtaakka on paisunut ja työhyvinvointi heikkenee edelleen

Myös opettajat riskiryhmää

– Hyvien opettajien avulla Suomessa on menty pitkälle, mutta nyt on keskityttävä myös oppilaitosten ja koulujen johtamiseen. On kestämätön tilanne, että rehtorit uupuvat, se heijastuu muuhun henkilökuntaan, opettajiin sekä koululaisiin ja tulevaisuuteen, Ikonen sanoo.

– Meille on tehtävä visio mihin koulujen johtamisessa pyritään ja toimeenpiteet, joilla siihen päästään. Nyt on tilanne se, että lisätehtäviä vyöryy rehtorien pöydille hallitsemattomasti.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa työstetään varhaiskasvatuksen ja esi- sekä perusopetuksen valtakunnallista johtajuuden koulutuskokonaisuutta. Työn on määrä valmistua vuoden päästä, Andersson kertoo.

Lukion rehtoreilla menee kehnoimmin

Ikonen kertoo, että rehtorin työn vapaus, juuri se, että päivä voi sisältää melkein mitä vain, on tähän saakka ollut ammattikunnalle vahvuus. Nyt silppuisuus on kääntynyt itseään vastaan, eikä kiitosta kouluille satele.

– Työn monipuolisuus on säilynyt kuormana, mutta ympäröivän yhteiskunnan tuki on hiipunut, ihmettelee Ikonen.

– Opetuksen järjestäjällä on kuitenkin myös työnantajan vastuu. Haasteita on ollut etenkin niissä kouluissa, joissa rehtori on syystä tai toisesta jäänyt yksin. Jaetusta johtamisesta ja esimerkiksi apulaisrehtorijärjestelmistä on hyviä kokemuksia, Andersson vastaa.