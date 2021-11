Herrasmies, 188 senttiä, kaksi rokotetta, toiveissa ihastua: rokotetieto jakaa Tinderissä myös osaa suomalaisista

Mies on kuvassa pyöräilykypärä päässä. Kuvan yli menee iso teksti COVID-19 vaccinated, koronarokotettu.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg ei ole yllättynyt, että suhtautuminen rokotuksiin on noussut esille myös deittifoorumeilla.

Maskikuvia ja rokotepiikkiemojeita

Osa verkossa toimivista treffipalveluista on alkanut kysyä erikseen koronarokotetietoja, ja ne tulevat esille ilmoitukseen. Tiedot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eikä rokotetietoja tarkisteta.

Seuraa etsivät haluavat usein myös tavata uusia ihmisiä kasvotusten, mikä korona-aikana on voinut herättää pelkoa koronaviruksen tarttumisesta. Tästä syystä rokotetiedon kertominen on Sohlbergin mukaan ymmärrettävää.

Sohlberg itse havaitsi, että esimerkiksi deittipalvelu Match.comiin tuli syksyllä mahdollisuus kertoa rokotustiedosta. Tätä mahdollisuutta sinkut myös käyttävät. Myös maskikuvia on näkynyt paljon koronaepidemian aikana.

– Rokotetieto antaa kuvan henkilöstä. Maskikuvalla voi viestiä, että on vastuullinen ihminen, Sohlberg kertoo.

Ainakin neljä syytä ilmiön takana

Turun yliopiston yliopisto-opettaja Johanna Nurmi on tutkinut rokotekriittisyyttä jo vuosia eli paljon ennen koronaepidemiaa. Hän ei itse käytä deittisovelluksia, mutta pitää ymmärrettävänä, että rokotetiedot näkyvät sielläkin.

– Rokottaminen liittyy arvoihin ja politiikkaan ja on luontevaa, että se on osa deittailua. Rokotusstaus on tavallaan osa pakettia.