Paperiliitto uhkaa UPM:ää lakolla – Pietarsaaressa tehtaan alasajo alkaisi jo kolmen viikon päästä

UPM:n sellutehtaan johtaja Simon Fagerudd kertoo, että työntekijäpuolta on yritetty saada neuvotteluihin puolisen vuotta, mutta he ovat kieltäytyneet.

– UPM on ollut koko ajan halukas sopimaan. Meillähän on näkemysero Paperiliiton kanssa, millä tasolla sopiminen on järkevää, sanoo Fagerudd.