Osuuskauppa rakentaa miljoonien eurojen lomakylän Kouvolaan – uskoo kotimaan matkailun jatkuvan kiivaana

Elokuussa alueelta kaadettiin satoja puita. Nyt mökit ovat jo harjakorkeudessa. Vuodenvaihteeseen mennessä on saatu pystyyn myös kaksi kokoushuvilaa.

Lähes 6 miljoonaa euroa

– On tullut muutamia yllätyksiä ja lisärakentamista, mikä on aiheuttanut sen, että kulut ovat lisääntyneet. Myös rakennustarvikkeiden hinta on noussut 30–40 prosenttia tässä kahden vuoden aikana, KSO:n toimialajohtaja Mikko Virtanen sanoo.