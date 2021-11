Koronapandemian kesto jakaa asiantuntijoita: "Voi mennä kuukausia", "Sitä ei pysty sanomaan"

Koronaepidemian torjunta on ottanut takapakkia ja rajoituksia on jälleen otettu käyttöön. Eilen tiistaina esimerkiksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi tiukan maskisuosituksen ja laajan etätyösuosituksen. Hallitus neuvottelee tilanteesta ensi viikolla.

– Rokotekattavuus on niin suuri, että alamme koputella sitä vaihetta, jolloin pandemia loppuu. Pandemia kestää yleensä 2–4 vuotta. Tässä on kaksi vuotta oltu, Aivelo sanoi.

– Tämä on miljoonan euron kysymys. Lyhyt vastaus: Sitä ei pysty sanomaan varmuudella kukaan. Meillä ei ole kokemusta tämäntyyppisestä pandemiasta. Influenssoista on, ei koronaviruspandemiasta, Nuorti vastaa.

– Oleellista kuitenkin on, että meillä on 1,5 miljoonaa rokottamatonta, lapset ja 19 prosenttia muusta väestöstä, Julkunen painottaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että rokottamattomalla on 19-kertainen riski joutua koronaviruksen takia sairaalaan kuin rokotetulla, ja jopa 33-kertainen riski joutua tehohoitoon.

– Kyllä normaaliin palataan. COVID-19 on jatkossa yksi virus muiden virusinfektioiden joukossa. Vakavaakin tautimuotoa tulee esiintymään, mutta sen todennäköisyys pienenee merkittävästi, jos on ottanut tarjotut rokotusannokset tai jo sairastanut itse infektion. Mutta on vaikea sanoa, milloin. Rajoitusten purkamiseen voi mennä useampia kuukausia, sanoo virusopin professori Ilkka Julkunen.

– Miten määrittelemme pandemian lopun? Nyt näemme, että Euroopassa on paljon rokotettuja, kokonaisuutena rokotuskattavuus on suurimpia maailmassa, silti sairaalahoitoon joutuneiden ja kuolleiden määrät ovat nousussa Euroopassa, vastaa epidemiologian professori Pekka Nuorti.

– Meilläkin on sopeutuminen edessä. Olemme hämmentävässä tilanteessa: Euroopassa on aika korkea rokotuskattavuus, silti siellä on pandemian pahin tilanne. Rokotukset yksin eivät pidä epidemiaa kurissa. Tilanne on vakava, pahin koko pandemian aikana, eikä ole selvää, mihin ollaan menossa, Nuorti kuvailee.