Mitä ihmettä? Moottoritie valmistuu kuukausia etuajassa ja pysyy budjetissa – monelle autoilijalle uusi Nelostie on kuin joululahja

Kiertoteitä, reittimuutoksia, räjäytyksiä, pysäytyksiä ja alennettuja nopeusrajoituksia. Kaikkea tätä ovat autoilijat saaneet tuta viime vuodet Nelostiellä Jyväskylän pohjoispuolella, kun yhtä Suomen maantieliikenteen valtasuonta on uudistettu.

Autoilijoiden kärsivällisyys ja tien rakentajien urakointi palkitaan pian.

Nelostien liikenne pyritään siirtämään täysin uudelle moottoritieosuudelle 20. tai 21. päivä joulukuuta, kertoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylävirastosta.

Avauspäivä varmistuu Niskasen mukaan ensi viikolla, 15. joulukuuta. Tie on määrä avata viimeistään tammikuussa.

– Ihan täyttä varmuutta avauksesta ei vielä ole, koska pakkanen aiheuttaa nyt viivästyksiä töihin. Meillä on kesken kriittiset kaidetyöt, jotka vaikuttavat suoraan turvallisuuteen. Ilman kaiteita tielle ei voida päästää. Muita osin rakenteet ja muut asiat ovat tiellä valmiita, kuvailee Niskanen.

Uutta moottoritietä (siirryt toiseen palveluun) (vayla.fi) on rakennettu yhteensä 16 kilometriä Jyväskylän Kirristä Tikkakoskelle ja edelleen Laukaan Vehniälle.

Moottoritien lisäksi urakan aikana on syntynyt uutta maantietä yli 20 kilometriä ja uusia kevyen liikenteen väyliä noin 30 kilometriä.

Kaikki alueelle rakennetut poikittaiset yhteydet ja uudet rampit otetaan käyttöön yhtä aikaa uuden moottoritien kanssa.

Nelostiellä Jyväskylän Kirrissä kulkee Väyläviraston mukaan vuorokaudessa noin 20 000 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä on paljon. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Liikenteen siirtoa uudelle tielle on suunniteltu Niskasen mukaan huolellisesti etukäteen ja h-hetkessä on mukana kymmeniä ihmisiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, kun esteet vanhoilta reiteiltä uusille poistetaan.

– Meillä menee siinä etuauto, joka vie letkan molemmista suunnista moottoritielle ja siitä liikenne lähtee kulkemaan. Väylävirasto eikä urakoitsija järjestä hankkeelle mitään erityisiä avajaisia, sanoo Niskanen.

Nopeusrajoitus uudella tiellä on avauksesta alkaen sata kilometriä tunnissa.

Niskanen arvioi, että autoilijoita yllättää uudella reitillä ehkä eniten Tikkakosken pohoispuolella oleva lentokoneiden varalaskupaikka ja se, kuinka nopeasti matka hujahtaa Kirristä Vehniälle.

– Varalaskupaikalla on erittäin isot valonheittimet ja tieleveys noin 40 metriä. Se on aika vaikuttavan näköinen paikka. Laskennallisesti matka-aika vanhaan Nelostiehen verrattuna tulee lyhenemään noin viisi minuuttia suuntaansa ja nykyiseen rinnakkaistiellä olevaan kiertotiehen verrattuna kymmenisen minuuttia, ruuhka-aikaan enemmänkin.

Tie auki kuukausia etuajassa

Vaikka liikenteen siirto uudelle väylällä tapahtuisi vasta tammikkuussa, on urakka silti jopa kahdeksan kuukautta etuajassa.

Väyläviraston mukaan töiden ripeä eteneminen johtuu uudenlaisista toimintatavoista suunnittelussa, rakentamisessa ja laadunvalvonnassa.

Hanke on toteutettu niin kutsutulla suunnittele ja toteuta –urakkamallilla, jossa suunnitelmia on voitu tarkentaa ja muutoksia tehdä tarvittaessa toteutuksen aikana.

Suunnittelu on Niskasen mukaan tehty täysin mallipohjaisesti, eikä paperisia piirustuksia ole hankkeessa juuri teetetty.

Niskanen laskee, että aikasäästöt suunnittelussa ovat olleet noin 20-22 viikkoa eli lähes puoli vuotta on säästetty suunnitteluajassa. Tämä on heijastunut myös rakentamisaikatauluun.

– Hankkeessa on otettu käyttöön aika paljon uutta rakentamistekniikka, laadunhallintatekniikkaa ja suunnittelua. Niillä on mahdollistettu merkittävät aikasäästöt. Meillä ei ole tuotettu piirustuksia muuta kuin ihan pakollisista kohdista, jotka ovat vaatineet esimerkiksi ulkopuolisia lausuntoja. Kaikki muu on tehty kolmiulotteisessa tietokonemallissa, kuvailee Niskanen.

Mittakeppejäkään ei työmaalla ole asennettu rakentamisen vuoksi maastoon, vaan kaikissa kaivin- ja työkoneissa on ollut koneohjauslaitteet, joihin suunnitelmamallit on toimitettu. Koneet ovat kaivaneet mallipohjaisen koneohjausjärjestelmän mukaan.

Kirrissä maisema on muuttunut uuden tielinjauksen myötä melkoisesti. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Nopeus ei ole tarkoittanut urakassa laadusta tinkimistä, vakuuttaa Niskanen.

Käytössä on ollut mallipohjainen laadunvalvonta.

– Perinteisissä hankkeissa laatuaineisto on vasta lopussa kasattu ja ollut silloin ensimmäistä kertaa tilaajalle nähtävillä. Tässä materiaalia on tuotettu reaaliaikaisesti. Tilaaja, valvojat ja urakoitsija ovat nähneet aineiston heti, kun kyseistä rakennetta on tehty. Näin voidaan puuttua laatuun ennen kuin on koko tie rakennettu siihen päälle.

– Reaaliaikaisella laadunvalvonnalla on saatu taklattua mahdollisia vikapaikkoja pois jo rakentamisen aikana varhaisessa vaiheessa, sanoo Niskanen.

Keski-Suomessa historiallisen pitkä pätkä

Iso tiehanke on pysynyt myös budjetissaan.

Niskasen mukaan alkuperäinen kustannusarvio välille Kirri-Vehniän liittymä oli 156 miljoonaa euroa. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta 139 miljoonaa euroa.

– 139 miljoonalla olemme toteuttaneet Kirri-Tikkakoski hankkeen lisäksi vielä Vehniän kohdan eli yhden eritasoliittymän ja kuusi-seitsemän kilometriä rinnakkaistietä pidemmästi kuin alkuperäisessä hankkeessa oli sisällä, Niskanen laskee.

Kirri-Tikkakoski välin suunnittelu ja kehitysvaihe alkoi syksyllä 2018. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2019.

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Destia.

Projektipäällikkö Niskasen mukaan tiehankkeen vaikein vaihe on ollut ehkä alku.

– Alussa on valtava hämmennys ja hirveästi informaatiota, suunnitelmia ja aineistoa kymmenistä lähteistä, eikä oikein tiedetä mitkä on riskit ja onko siellä vaikka kalliota enemmän kuin mitä on sanottu suunnitelmissa. Kaikki tällainen on alkuvaiheessa todella rankkaa ja teettää valtavasti töitä, jotta riskejä saadaan eliminoitua tai ennustettua.

Uusi tie avataan pian liikenteelle, mutta täysin valmis väylä ei vielä ole.

Vuonna 2023 korjataan mahdollisesti painumia ja päällystehalkeamia ja tehdään myös uusi päällystekerros.

Uuden tien viimeinen päällystekerros lasketaan vuonna 2026. Myös silloin voidaan tehdä tarvittavia korjauksia.

Uusi tielinja halkoo Kirrinkalliota noin 800 metrin matkalta. Louhintatöistä syntynyt murske on käytetty tien pohjiin. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Kirri-Tikkakoski -moottoritiehanke on ollut mittava, mutta ei suinkaan Suomen suurin tiehanke, sanoo Niskanen.

– Lahden eteläinen tie ja valtatie 5:n toimet Juvalla ovat hankekokonaisuuksina isompia. Keskisuomalaisittain tiehanke on historiallinen. Koskaan aiemmin ei ole rakennettu näin pitkää pätkää kerralla uutta tietä Keski-Suomessa. Tuskin tullaan myöskään rakentamaan lähivuosina samanlaisia jättihankkeita. Tämä on maakunnan mittakaavassa liikenneverkolle todella merkittävä asia, summaa Niskanen.

Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

Väyläviraston mukaan liikennemäärä Jyväskylän Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 10 prosenttia.

Moottoritien rakentamisen tavoitteena ovat olleet liikenneturvallisuuden parantaminen sekä tasalaatuiset ajo-olot, matka-aikojen ennakoitavuus ja kuljetusten toimintavarmuus.

Lue myös: