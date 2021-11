Kun Päivi Kilpinen ei halunnut mennä kotiin, hän oksensi parkkipaikalla ja häpesi – vasta silloin hän tajusi tarvitsevansa apua vuosia kestäneeseen väkivaltaan

Ehkä se oli se miellyttämisen halu. Tai tunne siitä, ettei kelpaa kenellekään sellaisena kuin on, mutta vanhempana Kilpinen tuntui vetävän puoleensa tietynlaisia miehiä.

“Minua ei tarvittu enää”

"Ihan kuin sydän ja sielu olisi vedetty ulos. Ja jäljellä on enää kuori, jolla koetan mennä eteenpäin." Näin Kilpinen kuvailee elämäänsä ajalta, jolloin hän eli väkivaltaisessa suhteessa.

Häpeä suojelee mieltä

Monelle lähisuhdeväkivaltaa kohdanneelle häpeä on tuttu tunne. Se rajoittaa ja pienentää. Eristää ihmisen niin, että lopulta tuntuu kuin olisi yksin koko universumissa.

Se on vaikea tunne. On vaikea tuntea itsensä täysin avuttomaksi toisen väkivaltaisen käyttäytymisen edessä.

Kääntöpuolena on, että ihminen ottaa kantaakseen häpeän ja syyllisyyden, joka ei kuulu hänelle.

"Kuin olisi kuristusotteessa"

Retu-koira on kulkenut Päivi Kilpisen rinnalla jo kohta vuosikymmenen ja suhtautuu hyvin suojelevasti emäntäänsä.

Suhteen loppu

Hevonen kuoli kaasu- ja ummetusähkyyn. Kilpisen mukaan on todella harvinaista, että hevoselle tulee molemmat samanaikaisesti.

Ja sitten, miltei heti hevosen kuoleman jälkeen, elämä yllätti toisellakin tapaa: mies ilmoitti, että hänellä on toinen nainen. Vaimo voisi painua ulos yhteisestä kodista.

Häpeän vanki

Häpeä esti Kilpistä kertomasta kenellekään siitä, minkälaista hänen elämänsä väkivaltaisen miehen kanssa oli ollut. Se on myös yksi syy, miksi hän ei koskaan tehnyt rikosilmoitusta.

Häpeää väitöskirjassaan tutkinut tietokirjailija Ben Malinen kertoo, että häpeää on vaikea tunnistaa, koska usein se piiloutuu muiden tunteiden taakse. Se on tunne, jota on vaikea käsitellä ja siksi helpompi torjua.