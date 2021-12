Virallisesti Suomeen kaivataan erityisosaajia, mutta tulijat ovatkin enimmäkseen duunareita

Mutta erityisosaajia on Suomeen pyrkivistä nykyään vain pieni osa. Selvä enemmistö työn perusteella oleskelulupaa hakeneista on suorittavan työn tekijöitä tai kausityöntekijöitä eli duunareita. Heidän saamisestaan Suomeen puhutaan melko vähän.

Aihepiiri on arka, koska Suomessa on yli 250 000 työtöntä työnhakijaa (siirryt toiseen palveluun) .

Myös EU:n alueelta saapuu työntekijöitä Suomeen, mutta heidän ei tarvitse hakea oleskelulupaa. EU-kansalaisia on tänä vuonna rekisteröity työn takia Suomeen noin 4 600.

Alla olevasta grafiikasta näkyy, kuinka monta oleskelulupahakemusta uudet tulijat ovat jättäneet rakennusalalle tänä vuonna. Punainen palkki taas kuvastaa työvoimapulaa rakennusalalla eli kuinka monta henkilöä on töihin haetuista jäänyt viime vuonna saamatta.

Sosiaali- ja terveysalalle oleskelulupia hakeneiden määrä on Suomessa koettuun työvoimapulaan nähden mitätön.

Vertailussa tieto oleskelulupahakemusten määrästä on peräisin Maahanmuuttoviraston tuoreimmista tilastoista tältä vuodelta. Arvio saamatta jääneistä työntekijöistä perustuu työ- ja elinkeinoministeriön analyysiin työvoimapulasta vuodelta 2020. Silloin oleskelulupia haettiin koronapandemian vuoksi vielä vähemmän kuin tänä vuonna.

Kasvukeskusten ulkopuolella työikäinen väki vähenee nopeasti ja pelkona on, että yrityksetkin katoavat.

Tilanteeseen on herätty pienissä kunnissa Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla. Koska yrityksiin ei löydy tarpeeksi nuoria, kuuden kunnan omistama Järviseudun ammatti-instituutti houkuttelee opiskelijoita Venäjältä asti.

Venäjän Karjalassa Suomi on entuudestaan tuttu, siellä on mahdollista opiskella suomea sekä koulutettua työvoimaa, jolla on muuttohaluja. Joka vuosi satakunta venäläistä pakkaa tavaransa ja lähtee opiskelemaan Etelä-Pohjanmaalle, usein aivan uutta alaa.