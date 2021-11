Joka kolmas nainen Suomessa kokee parisuhdeväkivaltaa – kriisityöntekijä kohtaa uhrin ensimmäisenä: "Kodin pitäisi olla turvallisin paikka"

Kriisityöntekijä Anu Ahosmäki uskoo, että tietoisuus lähisuhdeväkivaltaan liittyvistä palveluista on lisääntynyt, ja siksi ilmoitusten määrä on ollut kasvussa. Hän pitää tietoisuuden lisääntymistä erittäin hyvänä asiana.

– Sellaisissa kodeissa, joissa väkivaltaa on ollut jo aiemmin, varmasti tilanne on ollut haastava nyt korona-aikana. Pinna on saattanut kiristyä entisestään.

"Ei tällaista olisi pitänyt tapahtua"

– Ilmoitus tulee usein hätäkeskukselta, sairaalasta, poliisilta tai muulta viranomaiselta. Meidän tehtävänämme on selvittää, mitä on tapahtunut, keitä kohteessa asuu ja minkälaista apua siellä tarvitaan.

– Jos paikalla on lapsia, he ovat usein hyvin järkyttyneitä. Kuitenkin kodin pitäisi olla se turvallisin paikka. Jos lähisuhdeväkivallan uhri on nainen, hänen kommenttinsa on usein, että tämä on ihan uskomatonta, ei tällaista olisi pitänyt tapahtua, Anu Ahosmäki sanoo.