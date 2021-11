Herätys: Miesvaltaisilla aloilla eniten rokottamattomia, talvirenkaiden kalenterivelvoite poistuu, HS: Perttu Nousiainen otettiin kiinni

Varastonhoitaja Pasi Kautolla on kaksi rokotusta. Kauton mukaan Helsingin telakalla työntekijöiden keskuudessa rokotteista on puhuttu puolesta ja vastaan, mutta keskusteleminen ei ole ollut hankalaa. Kautto ei tiedä, paljonko rokottamattomia työpaikalla on.

Kuva: Silja Viitala / Yle