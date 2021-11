Ministeri Kiuru pahentuvasta koronatilanteesta: STM ja THL esittävät ravintolarajoituksien tiukennuksia ja toimia epidemian hillitsemiseksi

Kiurun mukaan epidemiatilanne on saatava Suomessa hallintaan, jotta niin kutsuttua hätäjarrua eli valtakunnallista ohjausta ei tarvittaisi.

– Esityksemme huomenna on, että ravintolarajoituksia kiristettäisiin. Tämä osaltaan johtaisi siihen, että uusia rajoituksia voitaisiin saada jo viikonloppuun, jos poliittinen tahtotila niin päättää, ministeri Kiuru sanoo.

Kiuru on syksyn aikana kannattanut tiukempia koronatoimia, mutta näyttänyt jäävän hallituksessa vähemmistöön. Viimeisten viikkojen aikana hallitukselta on odotettu uusia toimia koronavirustilanteen heikennyttyä ympäri Suomea. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen on määrä neuvotella tilanteesta ensi viikon alussa.