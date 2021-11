Italia pyrkii nyt EU:n valtakolmikkoon – neljä nostoa Ranskan ja Italian historiallisesta liittoumasta

Ranska ja Italia allekirjoittavat tällä viikolla kauan valmistellun yhteistyösopimuksen. Sopimus on nimetty Italian presidentinpalatsin mukaan Quirinale-sopimukseksi.

Sopimus on selvä signaali kahden suuren EU-maan liittoutumisesta. Unionin valtakaksikolla Ranskalla ja Saksalla on jo vastaavanlainen ystävyyssopimus, joka solmittiin 1960-luvulla. Maat päivittivät Elysée-yhteistyösopimustaan pari vuotta sitten.

1. Maat lähentyvät hankalien vuosien jälkeen

Italian ja Ranskan hyvä suhde on rakoillut viime vuosina Italian populistien tultua valtaan. Nyt molemmilla mailla on EU-mieliset johtajat, ja yhteistyö tiivistyy.

Italia ja Ranska ovat toistensa tärkeimpiä kauppakumppaneita. Niiden kahdenvälinen yhteistyösopimus on ollut valmisteilla jo vuodesta 2018.

Kun arvostettu pankkiiri Mario Draghi nousi Italian pääministeriksi, maiden välit ovat muuttuneet silmin nähden lämpimämmiksi. Draghi ja Macron ovat samoilla linjoilla monissa EU:hun, maahanmuuttoon ja ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Näillä politiikan osa-alueilla yhteistyötä on jo tiivistetty tämän vuoden mittaan.

European Council on Foreign Relations -ajatuspajan Rooman-ohjelmajohtajan Teresa Coratellan mukaan sopimuksen allekirjoittaminen juuri nyt antaa vahvan poliittisen signaalin.

2. EU:hun saattaa tulla valtakaksikon sijaan valtakolmikko

EU on keskellä myllerrystä. Britannia on lähtenyt, Euroopan ykkösmaassa Saksassa on käynnissä vallanvaihdos ja Puola ja Unkari ottavat arvopohjaista välimatkaa muihin EU-maihin.