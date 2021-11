Yksinäisyydestä uskalletaan puhua työpaikoilla liian vähän – tutkija: "Ulkopuolelle jäänyttä sattuu, se näkyy aivoissa samoin kuin fyysinen kipu"

Vanhusten ja lasten yksinäisyyttä on tutkittu pitkään, mutta työyhteisössä ilmiötä on edelleen vaikea tunnistaa. Joka neljäs työikäinen on kertonut yksinäisyytensä lisääntyneen korona-aikana.

Yksinäisyys pitää oppia tunnistamaan työyhteisöissä paremmin