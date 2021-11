Lastentautiopin professori: USA:n näyttö lasten rokottamisesta toimii hyvänä pohjana alle 12-vuotiaiden rokotuksista päätettäessä

KRAR:iin kuuluva A-studiossa vieraillut lastentautiopin professori Terhi Tapiainen sanoo, että päätöstä tehtäessä on ihanteellista, että meillä on jo näyttöä rokotusten turvallisuudesta Yhdysvaltain kokemuksen perusteella.

USA:ssa lasten rokotukset aloitettiin muutama viikko sitten, rokotettuja on muutamia miljoonia.

– Kriittistä on, kun pohditaan alle 12–vuotiaiden rokotuksia, että vaatimus rokoteturvallisuudesta on erittäin vahva ja sen takia olen tyytyväinen, että KRAR:in kokous on ensi viikolla, emmekä ole joutuneet tekemään päätöstä ennen tätä.