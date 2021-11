Tältä näyttää peruukkiliikkeessä, joka on toiminut jo sata vuotta – siellä syntyvät käsityönä myös parrat joulupukeille

Vuosien saatossa keinokuituperuukit ovat tulleet päivittäiseen käyttöön ja niiden laatu on parantunut valtavasti, Hannes Kuokkasen lapsenlapsi, yrittäjä Risto Hakkarainen kertoo.

– Ne tehdään lähes samalla tavalla kuin sata vuotta sitten. Esimerkiksi Oopperalle valmistamme yhä lähes kaikki heidän käyttämänsä peruukit. Kokonaisuudessaan käsityön määrä on kuitenkin vähentynyt.

Joulupukin partaa kehiteltiin kauan

Käsin solmitut peruukit vaativat tekijältään aikaa ja taitoa. Erityistä kehittelyä on vaatinut joulupukin partojen luominen.

Lopulta materiaaliksi löytyi jakkihärän karva, joka kestää hyvin valkaisua. Valkaisu tapahtuu Saksassa, mutta karva on peräisin Tiibetin alueelta Himalajan vuoriston kupeesta.

Pitkä versio parrasta kehitettiin 90-luvulla, ja tekotapa on säilynyt samana siitä lähtien. Peruukkiliikkeen parrat ovat jopa maailmankuuluja, kertoo Hakkarainen.

– Niitä on maailmalla varmasti kymmeniä, ellei satoja. Ainakin yksi on Skotlannissa, sillä ostaja oli kuullut, että meiltä saa parhaat parrat. Brexitin vuoksi parran huoltaminen täällä on kuitenkin hankalaa.