Nuorisopsykiatrian osastolla on kolme nuorta patjamajoituksessa, sillä sänkyjä ei ole – apulaisylilääkäri: "yhä useampi puhuu itsensä tappamisesta"

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla on tällä hetkellä 15 nuorta. Paikkoja eli sänkyjä on 12.

Elokuun alun jälkeen vain yhtenä päivänä osastolla on ollut 12 potilasta. Pahimmillaan apua on tarvinnut 20 nuorta. Tilanne on muuttunut parin vuoden sisällä niin, että nuorten paha olo on jatkuvaa ja vakavampaa.